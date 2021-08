Araçatuba suspende aulas e restringe transporte público após ataque na madrugada

À Jovem Pan, prefeito Dilador Borges informou que ainda não se sabe quanto dinheiro foi levado; pelo menos três pessoas morreram

Reprodução/Rádio Jovem Pan Dilador Borges afirmou que ligou para o governador de São Paulo, João Doria, durante o ataque e solicitou reforço policial



O prefeito da Araçatuba, Dilador Borges, anunciou que as aulas foram suspensas nesta segunda-feira, 30, após ataque de bandidos a bancos da cidade durante a madrugada. A ação terminou com a morte de três pessoas e pelo menos mais três feridos. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Borges também disse que o transporte público está funcionando com restrições na região central. “Hoje tomamos a decisão, logo de manhã, de suspender as aulas no município. Como o centro está interditado para levantamento da investigação e perícia, o transporte urbano só vai até os limites demarcados por linhas de segurança”, disse. Dilador Borges afirmou que ligou para o governador de São Paulo, João Doria, durante o ataque e solicitou reforço policial de cidades da região, como São José do Rio Preto e Presidente Prudente. As polícias Militar e Civil trabalham juntas para trazer a normalidade do município o mais breve possível. Ainda não se sabe o quanto de dinheiro foi levado pelos criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, dois suspeitos foram detidos. A orientação do governo é para que as pessoas não saiam de casa.