Arcabouço e reforma tributária criam ambiente favorável para investimentos, diz Mercadante

De acordo com o presidente do BNDES, a expectativa é que sejam liberados R$ 50 bilhões em financiamento em 2023

CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante durante a reunião de reinstalação do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA)



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse que o avanço da reforma tributária e do arcabouço fiscal no Congresso Nacional tem proporcionado um ambiente “favorável para investimentos”. De acordo com Mercadante, o banco registrou aumento de 207% no número de projetos inscritos em busca de créditos. A expectativa é de que sejam liberados R$ 50 bilhões em financiamento em 2023. A declaração foi dada após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No encontro, Mercadante disse que o Fundo Clima, administrado pelo banco, terá um acréscimo de R$ 620 milhões no segundo semestre. “É um fundo que o Brasil tem imenso potencial para captar recursos do exterior, chamados de fundos verdes. Podem alavancar a capacidade de financiamento de investimento para o desenvolvimento especialmente do programa de transformação ecológica”, comentou. Mercadante apontou ainda que o Brasil vem indicando forte necessidade de financiamento para investimentos e que, mesmo com aumento de operações do BNDES, não dá conta da demanda. O presidente do banco destacou a necessidade de novos instrumentos para financiar os setores, como a indústria. A expectativa é que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) seja anunciado em agosto e que contemple investimentos na área de sustentabilidade.

*Com informações do repórter André Anelli.