Arcebispo de Aparecida ‘pede ajuda a Jesus’ para vacinação de crianças contra Covid-19

Durante celebração da missa do Galo, o religioso afirmou que a imunização seria um ‘grande presente de Natal’: ‘Chegue o quanto antes’

Durante celebração da missa do Galo, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, fez um apelo pela vacinação de crianças contra a Covid-19. No Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, o arcebispo pediu ajuda ao menino Jesus para que as crianças brasileiras sejam logo imunizadas. “Menino Jesus, dá força para as crianças sem afeto, sem colo, sem presença dos pais por tantos motivos. E menino Jesus, faz uma forcinha para que a vacina das crianças no Brasil chegue o quanto antes. Um grande presente de Natal, a saúde de nosso filhos, de nossas crianças, de nossos netos”, afirmou na celebração.

A fala de Dom Orlando Brandes tem relação com a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do imunizante da Pfizer, em 16 de novembro. A dose pediátrica é destinada de crianças entre 5 e 11 anos. O Ministério da Saúde, por sua vez, abriu uma consulta pública sobre a vacinação da faixa etária. A pasta informou que dará recomendação para que as crianças sejam vacinadas apenas com prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. Os Estados, entretanto, disseram que não exigirão o pedido médico para vacinar os pequenos.

*Com informações do repórter Fernando Martins