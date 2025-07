Arrecadação federal soma R$ 234 bilhões em junho e alcança recorde histórico

Alta no IOF impulsiona o aumento e pode ajudar o governo a cumprir meta fiscal; no acumulado do ano, União já totaliza R$ 1,425 bilhão arrecadados

Mateus Andre/Freepik Dinheiro, célula, real, reais



A arrecadação federal brasileira atingiu um recorde histórico em junho, alcançando R$ 34,6 bilhões, o maior valor registrado para o mês desde 1995. Este aumento significativo foi impulsionado principalmente pela alta na arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que somou R$ 20 bilhões, representando um crescimento de quase 39% em comparação com o ano anterior. O auditor fiscal Claudemir Malaquias destacou que a alteração no tributo regulatório pode provocar reações comportamentais nos contribuintes, especialmente diante das discussões sobre mudanças no decreto que regula o imposto.

No acumulado do ano, a arrecadação federal já totaliza R$ 1,425 bilhão, um crescimento real de 4,40% em relação ao mesmo período do ano passado. Este desempenho foi impulsionado por medidas como a tributação de fundos exclusivos e offshores, a reoneração de combustíveis, e a taxação de apostas eletrônicas e encomendas internacionais. Com o aumento na arrecadação, o governo federal ganha fôlego para cumprir a meta fiscal e reduzir o bloqueio no orçamento, projetando fechar 2025 com um déficit primário de R$ 300 bilhões, dentro do limite tolerado pela regra fiscal.

A expectativa do governo é que, com a continuidade dessas medidas, consiga manter o equilíbrio fiscal e garantir a sustentabilidade das contas públicas. A arrecadação em alta é vista no Palácio do Planalto como um passo importante para o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, proporcionando maior estabilidade econômica e confiança no mercado. No entanto, especialistas afirmam que sem um plano robusto para o corte de gastos federais, o equilíbrio fiscal não será atingido.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA