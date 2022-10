Artista plástica Debora Muszkat lança a exposição ‘Através do Vidro’ com apoio do G10 Favelas

Projeto visa capacitar mulheres de comunidade de São Paulo para que elas possam produzir e gerar renda

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Exposição 'Através do Vidro' de Debora Muszkat é feito em paralelo com projeto que capacita mulheres de comunidades de São Paulo



Com apoio do G10 Favelas e da Associação das Mulheres de Paraisópolis, a artista plástica Debora Muszkat lançou a exposição ‘Através do Vidro’ em seu ateliê na zona oeste de São Paulo. O evento de abertura reuniu grandes nomes das artes plásticas, como Antonio Peticov. A exposição marca o início de um novo projeto social, que visa capacitar mulheres da comunidade de Paraisópolis na arte vítrea, como explica Flavia Rodrigues, presidente da AMP: “A associação, em parceria com a ‘Através do Vidro’, vai capacitar mulheres. Elas vão pode se inscrever para oficinas. As mulheres que vão dar aula são pessoas que já passaram pelo curso e, agora, vão ensinar outras mulheres, para que elas possam aprender e gerar renda para a comunidade Paraisópolis, podendo multiplicar e ensinar mais mulheres, de outras comunidade”, diz. A expectativa de Debora Muszkat com o novo projeto é a de ajudar a transformar a realidade social de Paraisópolis: “Fazer o lixo virar luxo pelo país e virar a comunidade, fazer da favela um espaço turístico, onde as pessoas vão poder apreciar e comprar. E as pessoas que vivem lá vão poder produzir e viver. Quando a natureza e o ser humano conversam tudo dá certo”.

Para Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, gerar renda para as pessoas da comunidade é o principal ponto do projeto. “Nós transformamos o que seria lixo em arte, ajudando a gerar trabalho e renda, desenvolvimento, para a nossa comunidade. Economia circular tem sido tratada no mundo inteiro. Temos que olhar, além das roupas, para os nossos vidros e ver que alternativas temos. Aqui, nos transformamos em arte, é utilizado para fazer joias, para desfiles, quer dizer, muitas oportunidades de geração de trabalho e renda”, diz. A Jovem Pan News apoia o G10 Favelas. Quem também deseja contribuir com a causa pode fazer doação via PIX para o CNPJ da iniciativa, 12.772.787/0001-99, ou ainda pelo e-mail pix@g10favelas.com.br

*Com informações do repórter Vinicius Alexis