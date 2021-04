Assaltante que atacou grávida com chave de fenda é preso em São Paulo

Homem teria invadido apartamento em condomínio de luxo do Espírito Santo, amarrado e atacado mulher grávida antes de fugir; polícia investiga participação dele em mais crimes

Jornal da Manhã/Reprodução de YouTube Homem que teria cometido crime no Espírito Santo foi preso pela polícia em São Paulo



A polícia de São Paulo prendeu nesta sexta-feira, 9, um homem acusado de atacar uma grávida com uma chave de fenda, num assalto na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A mulher contou que ele arrombou o apartamento, no 25º andar do condomínio de luxo e que ela mora na Enseada do Suá, na tarde da última quinta-feira, 8. O criminoso foi filmado ao sair do edifício com pertences da família. “Nós conseguimos efetuar o levantamento aqui em São Paulo em razão da existência de um mandado de busca expedido pela Justiça do Espírito Santo. Através de uma representação da Polícia Civil do Espírito Santo, nós conseguimos dar cumprimento a esse mandato, efetuamos a sua captura e agora ele ficará à disposição da Justiça do Espírito Santo e da Polícia do Espírito Santo”, explicou o delegado titular da 1ª Delegacia do Departamento Estadual de Investigações Criminais Deic), Wagner Carrasco. O suspeito, que não teve identidade revelada, está preso provisoriamente. A polícia investiga a participação do criminoso em outros roubos de prédios vizinhos. A vítima, grávida de seis meses, afirma que não sabe como o homem conseguiu entrar no seu apartamento e contou que foi amarrada e ferida na coxa com uma chave de fenda. As investigações do crime continuam em curso.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos