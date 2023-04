Assembleia de Minas Gerais aprova aumento salarial de Zema e equipe de secretários

Proposta foi aprovada com 45 votos favoráveis e 20 contrários e também amplia rendimentos do vice-governador Mateus Simões

Reprodução/Facebook/Novo 30 Ao longo de três anos, o valor subirá de R$ 10.500 para quase R$ 42 mil mensais



A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeira votação o projeto de lei que aumenta em 298% o salário do governador Romeu Zema (Novo). Com isso, ao longo de três anos, o valor subirá de R$ 10.500 para quase R$ 42 mil mensais. O texto também amplia a remuneração do vice-governador,secretários e secretários adjuntos do Estado. A proposta recebeu votos favoráveis de 45 deputados, enquanto outros 20 foram contrários. O deputado Cristiano Silveira (PT) comparou o aumento para Zema com a recomposição salarial feita para servidores públicos. No mandato passado, nós discutimos a necessidade da recomposição dos servidores na inflação acumulada dos últimos períodos e a única coisa que o governo aceitou foi recompor em pouco mais de 10%. Não seria oportuno dizer para o governador que aceitamos conceder a ele aquilo que ele concedeu para o conjunto de servidores”, disse o deputado. Os valores dos atuais salários estão em vigor desde janeiro de 2007. Para o líder de governo, deputado Gustavo Valadares (PMN), o aumento de 298% nos vencimentos é merecido. “Nós temos plena consciência que os servidores do Estado merecem ganhar mais, em todas as áreas, que merecem uma recomposição inflacionária. Estamos trabalhando com o governo para que o projeto seja encaminhado à Casa já nos próximos meses. […] Agora esse caso do governador, do vice-governador e dos secretários nós precisávamos trazer porque não havia reajuste desde 2007 na Assembleia para esses gestores”, afirmou Valadares. A inflação acumulada pelo IPCA no período é de cerca de 150%.

*Com informações Letícia Miyamoto