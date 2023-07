‘Até que enfim uma pauta positiva para o Brasil’, diz deputado sobre reforma administrativa

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Gilson Marques disse que proposta vai corrigir erros, possibilitar demissões ‘inviáveis’, além de reduzir o custo da máquina pública

Reprodução/Jovem Pan News Deputado Gilson Marques durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) reforçou na manhã desta quarta-feira, 26, a importância da reforma administrativa e disse que o Brasil “até que enfim terá uma pauta positiva”. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o parlamentar afirmou que a proposta vai corrigir erros, adequar funções dentro do serviço público, possibilitar demissões “inviáveis”, além de reduzir o custo da máquina pública. “É uma reforma importantíssima porque pretende gerar eficiência. É fantástico ele [Lira] assumir essa pauta, já que se quer a alteração constitucional precisa de uma sanção do presidente da República. Caso Lira pegue a pauta para ele e a Câmara se debruce sobre ela, vamos ter uma pauta até que enfim positiva para o Brasil”, comentou. Na última segunda-feira, 24, durante evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu que a reforma administrativa é o “próximo movimento” do Congresso Nacional. O deputado falava sobre a tramitação da reforma tributária – já aprovada na Casa Baixa em dois turnos – quando retomou o tema da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, considerada por ele um desafio. “Vamos tratar da reforma administrativa. Ela está pronta para o plenário, precisa de mobilização de todos. Ela não fere, não rouba, não machuca direito adquirido e vai dar teto para as nossas despesas, vai dar previsibilidade para o serviço público. É o próximo movimento, que precisa de cada um, porque quem banca o custo do Estado está aqui nesta sala”, afirmou Lira a empresários.

Confira a íntegra da entrevista com o deputado Gilson Marques (Novo-SC):