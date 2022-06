Ato no Rio de Janeiro pede empenho das autoridades nas buscas por jornalista e indigenista

Protesto cobrou respostas nas investigações pelo desaparecimento de Dom Philips e Bruno Pereira

Reprodução / Jovem Pan News Manifestantes usavam camisetas com a foto da dupla e carregavam faixas, cartazes questionando a localização dos dois



Familiares e amigos do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira se reuniram em protesto neste domingo, 12. A manifestação aconteceu em frente ao Posto 6, em Copacabana, local muito frequentado pelo jornalista quando morou no Rio de Janeiro. O movimento também foi uma maneira de chamar atenção das autoridades e de cobrar respostas nas investigações e buscas. Os manifestantes usavam camisetas com a foto da dupla e carregavam faixas e cartazes questionando a localização dos dois, que desapareceram enquanto faziam uma reportagem no Vale do Javari, na Amazônia. A sogra de Dom Phillips, Maria Lúcia Sampaio, disse que não tem mais esperança de encontrar o genro vivo. “Dom era um filho para a gente, ele era amado pela família toda. Quando a gente soube da notícia, a gente tinha esperança de que o Bruno, como era tão experiente, tivesse percebido alguma coisa errada e que tivesse dado conta de fugir. Mas a partir do momento que começaram as notícias pela imprensa, a gente foi perdendo a esperança e, hoje, eu e a maioria da minha família sabemos que não estão mais vivos

O presidente da ONG Rio da Paz, Antônio Carlos Costa, também pediu agilidade e dedicação das autoridades para encontrar Bruno Pereira e o jornalista britânico. “As autoridades públicas brasileiras têm o dever de oferecer resposta célere sobre o desaparecimento do Dom e do indigenista Bruno Pereira. Os valores que nos são mais caros, como democracia, liberdade de expressão e defesa dos direitos humanos, clamam por respostas. E acima de tudo, a compaixão pelos parentes e amigos que sofrem horrivelmente”, afirmou. As Forças Armadas seguem com as buscas pela dupla. Um suspeito de envolvimento no desaparecimento foi preso pelas autoridades.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga