Jovem Pan > Notícias > Sustentabilidade > COP 30 > ‘Atuamos para acabar com discriminação com alimentos e local onde será realizada a COP30’, diz ministro do Turismo

‘Atuamos para acabar com discriminação com alimentos e local onde será realizada a COP30’, diz ministro do Turismo

Em entrevista à Jovem Pan News, Celso Sabino classificou a proibição inicial de comidas típicas paraenses como um ‘equívoco’ e esclareceu que o assunto foi ‘resolvido definitivamente’ após sua intervenção

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 11h55
  • BlueSky
Alessandra Serrão/MTur , Celso Sabino articula com países do Golfo Pérsico para fazer da COP30, em Belém(PA), a melhor da história, Fotos:Alessandra Serrão/MTur Celso Sabino durante articulação com países do Golfo Pérsico para fazer da COP30, em Belém

O governo federal reverteu a decisão que proibia a venda de comidas típicas paraenses, como açaí, tacacá e maniçoba, nos espaços oficiais da COP30, que será realizada em Belém (PA). Em entrevista à Jovem Pan News, o ministro do Turismo, Celso Sabino, classificou a proibição inicial como um “equívoco” e afirmou que o assunto foi “resolvido definitivamente” após sua intervenção em poucas horas. Sabino garantiu que todos os alimentos servidos durante o evento, incluindo os pratos regionais, passarão por rigorosos controles de qualidade e segurança alimentar, como pasteurização e certificação sanitária, para assegurar o bem-estar dos participantes. Ele criticou a medida anterior, considerando-a um ato de “preconceito” e “discriminação” com a gastronomia local. “Não tem por que, na COP da Amazônia, na COP da floresta, retirarmos especialmente os produtos da floresta”, declarou o ministro.

“Nosso governo não quer submeter os participantes da ONU a nenhum tipo de risco de contaminação, a nenhum tipo de risco de envenenamento ou de constrangimento alimentar. Mas nós vamos atuar e estamos atuando de forma muito firme para acabar com o preconceito ou qualquer tipo de discriminação com os alimentos e mesmo com o local onde será realizada essa COP. O fato concreto é que o açaí, o tucupi, a maniçoba, eles fazem parte do cardápio do paraense, de quem vive em Belém, e fazem parte também do cardápio dessa gastronomia internacionalmente reconhecida como uma das melhores gastronomias do mundo”, declarou Sabino.

açaí com frutas

Entre os alimentos estavam o açaí, o tucupi, sucos de fruta in natura e a maniçoba

Hospedagens e preços Abusivos

O ministro também abordou a polêmica sobre os preços elevados das hospedagens em Belém para a COP30. Ele admitiu a existência de “abusos” por parte de alguns proprietários, mas afirmou que são “exceções” e que o próprio mercado está se encarregando de regular os valores. Sabino destacou os investimentos do governo para ampliar a oferta de leitos, incluindo a construção de novos hotéis, o incentivo a aluguéis de temporada e a reforma de um porto para receber navios de cruzeiro, que servirão como hotéis flutuantes.

Em resposta às reclamações de delegações internacionais, como a da Áustria, sobre os custos, o ministro informou que foi criado um grupo de trabalho para atuar “pessoalmente” junto a cada país, auxiliando na busca por acomodações a preços justos. “Queremos que esta seja a COP mais inclusiva e participativa de todas”, finalizou Sabino.

“Nós temos hotéis cinco estrelas, hotéis seis estrelas. Eu estive pessoalmente visitando esses hotéis com diárias ali no hotel cinco estrelas no valor de R$ 3 mil para o período da COP. Nós temos diárias dentro da nossa plataforma e para atender delegações e parte da ONU que começam a partir de $ 100. O governo brasileiro se preparou muito para a realização dessa COP, com vultuosos investimentos. Nós estamos requalificando um grande porto na região metropolitana de Belém, que já há alguns meses e esse porto logo estará pronto nos próximos dias e vai receber dois grandes navios, inclusive com subsídio do governo brasileiro”, explicou o ministro. 

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Por fim, Celso Sabino reconheceu a “existência de abuso” nos preços das oferta de diárias na cidade de Belém, porém, segundo o ministro, esses abusos são ‘exceção’ e o ‘próprio mercado’ está tomando conta de regular esses preços. “De um lado, alguns abusos que são exceção, e de outro lado, nós temos também alguns países que não querem pagar nem $ 100 numa diária para participar da COP. Então, o governo brasileiro está trabalhando para buscar uma intermediação para que essa COP seja a COP mais inclusiva de todas que já aconteceram até hoje”, argumentou.

*Com informações de Soraya Lauand 

Leia também

'É preciso implementar agora os compromissos que nós já assumimos', diz Marina Silva sobre metas climáticas
COP30 volta atrás na decisão de proibir restaurantes de servirem açaí, tacacá e maniçoba

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >