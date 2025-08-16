COP30 volta atrás na decisão de proibir restaurantes de servirem açaí, tacacá e maniçoba

Após conversas com a OEI e com o secretário-geral da COP, Valter Corrêa, o ministro do Turismo, Celso Sabino anunciou a republicação do edital da organização responsável pelas contratações para o encontro em Belém

A organização da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática) voltou atrás na decisão de retirar açaí, tacacá e maniçoba do cardápio dos restaurantes do evento e passou a permitir esses alimentos após a atuação do ministro do Turismo, Celso Sabino. A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), responsável pelas contratações para o encontro em Belém, havia divulgado um edital com as regras para a seleção de operadores de restaurantes e quiosques que funcionariam durante a conferência, proibindo a oferta de pratos típicos da Amazônia. No entanto, neste sábado (16), o documento foi republicado.

Sabino, que é de Belém, articulou junto a chefes de cozinha paraenses para garantir a presença de pratos e ingredientes tradicionais, como maniçoba, açaí e tucupi, na COP30, segundo nota do Ministério do Turismo. Após conversas com a OEI e com o secretário-geral da COP, Valter Corrêa, o ministro anunciou a republicação do edital.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele declarou que a organização “pecou, cometeu um grave erro impedindo a entrada dos principais produtos da gastronomia paraense. Vai ter açaí, vai ter tacacá e vai ter maniçoba na COP 30, sim”.

Houve também alteração na orientação sobre o consumo de carne vermelha. Antes, o edital determinava que os restaurantes evitassem o uso desse tipo de produto. Agora, o texto estabelece apenas que os estabelecimentos deverão “incentivar a redução gradual do consumo de produtos de origem animal.”

A justificativa para a exclusão do açaí e de outros alimentos típicos da região Norte havia sido o risco à saúde. O edital apontava que o açaí apresenta “risco de contaminação por Trypanosoma cruzi [causador da doença de Chagas], se não for pasteurizado”.

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2023 foram confirmados 4.560 casos de doença de Chagas no Brasil. Especialistas afirmam que a forma de preparo do açaí pode favorecer o contágio, já que o protozoário Trypanosoma cruzi, transmissor da enfermidade, pode estar presente. Embora há algumas décadas a principal via de transmissão fosse a picada do barbeiro, esse tipo de contaminação se tornou menos comum com a urbanização.

“O barbeiro pode estar no cacho do açaí. Ao ser moído, o inseto vai junto. Ou quando o preparo é feito à noite, e a luz atrai o barbeiro, que acaba saindo naquele suco que está sendo preparo”, explica Odilson Silvestre, cardiologista do Hospital Silvestre Santé, no Acre.

