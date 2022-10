Audiência é maior sinal de sucesso em primeiro ano da Jovem Pan News no ar

Com apenas um ano no ar, emissora recebeu uma forte adesão da audiência por ampliar o espaço da notícia para a análise dos fatos, o que representa um sinal de pluralismo e liberdade

Reprodução/Grupo Jovem Pan Estúdio de TV da Jovem Pan News em São Paulo



Nesta quinta-feira, 27, a TV Jovem Pan News completou um ano no ar e, mesmo jovem, a emissora recebeu uma forte adesão da audiência por ampliar o espaço da notícia para a análise dos fatos, o que representa um sinal de pluralismo e liberdade, como declara a produtora executiva Mariana Ferreira: “Qual é o sinônimo da Jovem Pan? É pluralidade? É, mas muito mais do que o plural de dois pontos ou 700 pontos de vista da mesma notícia, é a vibração. Não tem nenhum canal de notícias que tenha maior vibração do que a Pan”. Paulo Mathias, apresentador do Três em Um, reforçou o crescente interesse do público na programação: “Não é apenas um relato sobre um fato específico. As pessoas careciam de opinião, de ouvir uma opinião até para que elas pudessem formatar a sua. O Três em Um surgiu nesse vácuo de programas que existiam, principalmente com a demanda 100% política, e a demanda por opinião, você analisar opiniões que possam ser diferentes, juntar todas e o noticiário político ser absolutamente destrinchado do início ao fim”.

A apresentadora do Morning Show, Paula Carvalho, também deu seu depoimento sobre a emissora: “Com leveza, com brincadeira, com diversidade de opinião. Estar hoje na TV fechada é uma experiência em andamento. Vocês estão acompanhando o jeito Morning Show de fazer tão bem o entretenimento com jornalismo na televisão. Lamentavelmente, neste momento a Jovem Pan é alvo de censura na sua programação imposta por parte do Tribunal Superior Eleitoral. “Eu acho que a Jovem Pan está lidando com a censura sendo Jovem Pan. Sem recuar, sem confrontar, mas com coragem. Se mantendo ali, porque é muito difícil ser acuado e acusado de cometer um crime que nem existe. Porque a gente não pende para nenhum lado. Nós ouvimos todos os meios e lados e, o principal, nós respeitamos. A gente permanece respeitando, mas eu acho muito triste em pleno 2022 e às vésperas de uma eleição ter um tipo de sanção para calar e facilitar um lado que se diz enfraquecido”, defendeu Mariana Ferreira.

“A Jovem Pan já nasce gigante porque tem uma trajetória consolidada, tanto na rádio, quanto na internet. É um prazer e uma honra imensa fazer parte desse time de jornalistas que informam milhões e milhões de brasileiros diariamente, sob diferentes perspectivas e pontos de vista. Que seja apenas o primeiro ano de uma longa trajetória de vitórias e conquistas”, parabenizou Amanda Klein. O comentarista Roberto Mota também relatou a importância da emissora: “Um ano de Jovem Pan significou para mim a oportunidade de cumprir uma das missões mais importantes no Brasil de hoje, levar para as pessoas informação de qualidade”. “Você está falando para várias plataformas simultaneamente e isso só é possível porque houve esse investimento prévio na TV, no rádio e no YouTube. Do ponto de vista do engrandecimento e evolução profissional, isso é uma experiência fantástica e única. Só a Jovem Pan seria capaz de proporcionar isso, porque de fato a Jovem Pan andou na frente em muitos sentidos”, exaltou Fábio Piperno. Em seu depoimento, Cristina Graeml parabenizou a audiência pela fidelidade: “É uma alegria enorme fazer parte da equipe que está no ar desde o primeiro dia da Jovem Pan News. Da equipe que traz opinião baseada em fatos. Parabéns a todos os envolvidos dos dois lados da tela, especialmente a essa audiência maravilhosa e fiel.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos