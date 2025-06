Autoridades brasileiras devem ser levadas à Jordânia para deixar Israel

Operação de transferência está sendo coordenada pelo senador Carlos Viana, presidente do grupo parlamentar Brasil-Israel

EFE/EPA/ABIR SULTAN A expectativa é que, se a transferência para a Jordânia ocorrer sem problemas, novos grupos possam ser formados para retirar todos os brasileiros do país.



O conflito entre Israel e Irã tem gerado uma série de preocupações para as autoridades brasileiras que se encontram em Israel. Com a escalada das tensões, cerca de 13 políticos brasileiros estão programados para serem transferidos para a Jordânia ainda nesta segunda-feira (16). No total, 41 autoridades brasileiras, incluindo prefeitos, parlamentares e membros de um movimento LGBTQIA+, estão atualmente em Israel. A operação de transferência está sendo coordenada pelo senador Carlos Viana, presidente do grupo parlamentar Brasil-Israel. A ausência de um embaixador brasileiro em Israel tem sido um obstáculo significativo nas negociações, conforme apontado por Viana, já que a presença diplomática é crucial para facilitar o diálogo com o governo israelense.

O grupo de autoridades brasileiras foi convidado pelo governo de Israel, o que tem garantido uma atenção especial para o seu deslocamento. No entanto, a retirada enfrenta desafios consideráveis devido aos ataques na região. Um pedido foi encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores para que a Força Aérea Brasileira disponibilize um voo para retirar os brasileiros, mas até o momento, não há previsão para que isso ocorra. Além das autoridades, a situação dos turistas brasileiros em Israel também é motivo de preocupação, e a Frente Parlamentar planeja discutir essa questão após a retirada das autoridades. A expectativa é que, se a transferência para a Jordânia ocorrer sem problemas, novos grupos possam ser formados para retirar todos os brasileiros do país.