Autoridades de São Paulo discutem o futuro da Saúde no Brasil em evento empresarial

Grupo de Líderes Empresariais (Lide) reuniu profissionais do setor da Saúde e personalidades da medicina nacional e internacional para propor soluções ao país

Reprodução/Jovem Pan News Evento do Lide reuniu autoridades da Saúde para reunir propostas e soluções para o setor no Brasil



Nesta segunda-feira, 17, profissionais do setor da Saúde, especialistas e personalidades da medicina nacional e internacional se reuniram para um seminário do Grupo de Líderes Empresariais (Lide). O tema foi a saúde pública e as vacinas. Participaram do evento o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas e o secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado, David Uip. Os três formaram o comitê de contingência no enfrentamento à pandemia no maior Estado do Brasil. Gorinchteyn declarou que São Paulo atingiu todas as metas em termos de vacinação contra a Covid-19, com 96% da população que tomou pelo menos duas doses: “Nós temos hoje orgulho, o orgulho de termos um case de sucesso da maior vacinação. Atingindo todas as metas e estratégias da Organização Mundial da Saúde e também do próprio Ministério da Saúde”. Também participou do seminário do Lide a médica infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Luana Araújo, que falou sobre a importância da integração entre o serviço público e o serviço privado de Saúde.

“Na vida de todos nós não existe separação. Essa integração é umbilical. As pessoas aqui tomaram vacina no serviço público, mas muitos de vocês devem ter plano de saúde e vão atrás dele quando necessário. Quando precisam comprar uma medicação, ou fazer algum outro tipo de acesso, essa ligação faz parte da vida da gente. Então, é impossível que a gente continue ignorando, em termos de políticas públicas, que essa integração existe e precisa ser fomentada de maneira a atender as pessoas nas suas necessidades”, declarou Luana. O evento contou com a participação do ex-governador e conselheiro do Lide, João Doria (PSDB), que discursou em um segundo painel sobre os papéis da iniciativa pública e privada na Saúde do Brasil: “Há pessoas no Brasil que valorizam a vida, valorizam a vacina, são contra o negacionismo, a favor da existência, a favor do proteção do ser humano e, principalmente, que defendem a Saúde. Este é o melhor papel que o Lide pode cumprir, no debate e na exaltação das boas práticas de Saúde no Brasil”.

*Com informações do repórter Victor Moraes