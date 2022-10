Haddad prega paz durante campanha após Tarcísio ter agenda interrompida por tiroteio

Candidato do Republicanos visitava o 1° Polo Universitário de Paraisópolis quando o tiroteio ocorreu; polícia investiga o caso

YURI MURAKAMI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad fez campanha em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, nesta segunda-feira



O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), pediu paz durante a campanha após a equipe de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter a agenda interrompida por conta de um tiroteio em Paraisópolis-SP nesta segunda-feira, 17. Ele participava da inauguração do 1° Polo Universitário da comunidade quando os disparos ocorreram próximo do local onde estava o candidato. Uma pessoa morreu durante o conflito. Ninguém da equipe do candidato ficou ferido. A polícia segue investigando o caso. O petista cumpria agenda em São Mateus, na Zona Leste, e soube do episódio através dos jornalistas que acompanhavam o ato. “Estou fazendo uma campanha de paz e muito respeitosa. Fui ao debate da Band e todas as pesquisas mostraram uma vitória expressiva da minha campanha sobre a dele. Nunca faltei com educação e respeito com ninguém. Nunca faltei com respeito ao meu adversário”, disse Haddad. O petista aproveitou e cutucou o adversário pela ausência no último debate entre os dois postulantes ao Palácio do Planalto no SBT. “Sempre trabalhei no campo da dignidade e da política. É a quarta campanha que faço sem nenhum incidente, falando educado e sem me recusar a debater com ninguém”, complementou.