Autoridades de Saúde do RJ alertam sobre importância das vacinas contra paralisia infantil

Estado imunizou apenas 54% do público alvo contra a poliomelite; campanha vai até o dia 9 de setembro

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rio de Janeiro vacinou apenas 54% das crianças contra a poliomelite



O Rio de Janeiro iniciou uma campanha para estimular que pais levem seus filhos aos postos de imunização para atualizar a caderneta de vacinação das crianças, tanto na capital quanto no demais municípios do Estado. Somente no último final de semana, cerca de 61 mil de vacinas foram aplicadas em crianças e adolescentes de zero e 14 anos. O sábado, 20, foi chamado dia D das campanhas de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A campanha teve início em 8 de agosto e vai até 9 de setembro, envolve a aplicação de 18 vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação da criança e adolescente. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro não vai bem no ranking nacional de vacinas, já que havia vacinado apenas 54% do público alvo contra a poliomelite no ano passado, ficando à frente apenas dos Estados de Roraima (50%) e Amapá (44,2%). A cidade do Rio de Janeiro não atinge a meta da vacinação da paralisia infantil desde 2019. A última vez que a capital conseguiu vacinar mais de 95% das crianças contra a doença foi em 2018, quando registrou quase 98% de cobertura vacinal. Outro problema de vacinações no Rio é que a imunização de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19 está paralisada há alguns dias por falta do componente. A capital fluminense foi a primeira do país a iniciar a vacinação nessa faixa etária, mas foi também a primeira a interromper por falta de imunizantes, não enviados pelo Ministério da Saúde. A perspectiva é de novos lotes cheguem na cidade nos próximos dias.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga