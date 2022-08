MP-RJ encaminha ofício a escola de Petrópolis após denúncia de agressão em adolescente

Menor de idade chegou a perder um dos testículos e passou por uma cirurgia após as supostas agressões

O caso de violência contra um adolescente na escola aconteceu no mês de maio, mas só veio à público na última semana



O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) encaminhou ofício aos representantes de uma escola, em Petrópolis, na região serrana do Estado, onde há a suspeita de agressão de um menino de 14 anos. O menor de idade chegou a perder um dos testículos e passou por uma cirurgia após as supostas agressões. De acordo com a família do garoto, ele corre risco de ficar estéril. O caso aconteceu no mês de maio, mas só veio a público na última semana. A direção do Hospital Alcides Carneiro, onde o adolescente foi atendido, também foi oficiada para passar informações sobre o caso ao MP-RJ. De acordo com a promotoria, tanto a escola, quanto o hospital, deveriam ter chamado a Rede de Garantias, composta pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e Polícia Civil. A família do adolescente também vai ser procurada pelo MP para acrescentar informações e relatar se o garoto precisa de apoio psicológico. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar o caso. O colégio informou que sua equipe tomou todas as medidas administrativas legais cabíveis à época com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Já a Prefeitura de Petrópolis comunicou que todas as providências necessárias foram tomadas neste caso.

