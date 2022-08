Auxílio de R$ 1.000 a taxistas começa a ser pago nesta terça

Quem tem direito ao benefício vai poder sacar as duas primeiras parcelas, referentes a julho e agosto, a partir desta semana

Foto: Cris Faga/Fox Press Photo/Folhapress Taxistas poderão sacar o benefício de R$ 1.000 a partir desta terça-feira, 16



Nesta segunda, 15, o Governo Federal fará uma entrevista coletiva para detalhar como será o pagamento deste benefício social. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, vai participar deste pronunciamento junto com a vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Tatiana Thomé, e do presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. As duas primeiras parcelas do benefício emergencial aos motoristas serão pagas a partir desta terça-feira, 16, no valor de R$ 1000 reais por parcela. A previsão do governo é de que esse pagamento seja feito até dezembro. O auxílio faz parte da PEC dos Benefícios, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e que, entre outros pontos, também aumentou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400, para R$ 600, ampliou o Vale Gás e criou o voucher para caminhoneiros, que começou a ser pago no último dia 9 de agosto.

*Com informações da repórter Iasmin Costa