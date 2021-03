Auxílio Emergencial: Beneficiários devem atualizar cadastro no Caixa Tem a partir desta quinta

Segundo a Caixa Econômica Federal, quem não fizer a atualização de dados no aplicativo pode ter a renda assistencial suspensa

Bruno Cruz/Estadão Conteúdo A atualização acontece segue calendário, que considera o mês de nascimento dos assistidos



A partir desta quinta-feira, 11, os beneficiários do auxílio emergencial devem atualizar informações pessoais no aplicativo Caixa Tem. Segundo a Caixa Econômica Federal, o procedimento visa aumentar a segurança dos dados do cidadão, diminuindo o risco de fraudes. O processo será realizado por etapas, seguindo o mês de nascimento dos clientes. Nesta quinta feira, 11, devem efetivar a atualização os usuários nascidos em janeiro e fevereiro. No dia 12 de março, os nascidos em março e abril; já no dia 15, será a vez dos nascidos em maio e junho. A atualização segue essa sequência até o dia 18 de março, com os nascidos em novembro e dezembro.

O banco reforça que a atualização será feita inteiramente pelo celular, sem necessidade de se deslocar até a uma agência. Basta acessar a plataforma e seguir as orientações. O usuário deve acessar a opção “Atualize Seu Cadastro” no aplicativo e enviar a documentação solicitada. No ano passado, a liberação do benefício foi marcada pela atuação de criminosos. A Caixa reforça que quem tem direito a receber o auxílio emergencial e não fizer a atualização não correrá o risco de ter o benefício suspenso.

*Com informações da repórter Letícia Santini