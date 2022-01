Avante lança pré-candidatura de André Janones à Presidência da República

Político é advogado e se elegeu deputado federal por Minas Gerais como um dos mais votados do Estado

Luis Macedo/Câmara dos Deputados André Janones é deputado federal por MG



O Avante oficializou neste sábado, 29, a pré-candidatura do deputado federal André Janones à Presidência da República. O anúncio ocorreu durante um evento do partido em um hotel em Recife. Janones é advogado e se elegeu deputado federal por Minas Gerais como um dos mais votados do Estado. O parlamentar tenta se viabilizar como candidato pela chamada terceira via. Em discurso, o político falou sobre sua história de vida. Ele é filho de uma empregada doméstica, estudou em escola pública por toda a vida e trabalhou para se formar em direito. Janones disse que a candidatura dele não é mais uma e representa os interesses do povo. Segundo o deputado, os brasileiros querem saber dos efeitos práticos da inflação, do aumento da gasolina, mas só o que se vê são discussões ideológicas. Janones também criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendeu um programa de renda mínima como forma de diminuir a desigualdade. O Avante é o sétimo partido a oficializar um pré-candidato à presidência.

*Com informações da repórter Carolina Abelin