Bahia Farm Show recebe mais de 25 mil visitantes nos primeiros dias de evento

A 17ª edição da Bahia Farm Show, a maior feira agrícola do Norte e do Nordeste do Brasil, que acontece no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, recebeu mais de 25 mil visitantes nos primeiros dias de evento. Pensando na ampliação, o presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, adiantou que a estrutura em 2024 será ainda maior para o público em geral e para os expositores. “Ao todo, 158 empresários ficaram na fila esperando uma vaga. Mas vamos ampliar o nosso complexo no próximo ano para atingir 600 expositores”, comentou ao lembrar que a atual edição da feira conta com mais de 415 expositores. O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, falou a importância da cidade para o agro e fez menção da região do Matopiba, que compreende o bioma cerrado dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerada a fronteira agrícola que mais cresce no Brasil. “Temos uma região, falo do oeste da Bahia, que abastece toda uma exportação para nós termos esse reconhecimento a nível mundial. E toda essa região negocia os insumos e tecnologia na nossa cidade. Quando falamos que Luís Magalhães é capital de Matopiba, significa que é no nosso município que se faz grandes negociações de insumos e tecnologia. O que há de melhor no mundo em tecnologia tem em Luís Eduardo. Quando se tem uma feira como essa, é o momento que você mostra que estamos bem economicamente e produzindo. Precisamos que o Brasil e o mundo olhem para nós”, acrescentou. A Bahia Farm Show começou na última terça-feira, 6, e vai até este sábado, 10. Os ingressos podem ser comprados de forma online no site oficial do evento, sendo que 20% do valor arrecadado será revertido para o Hospital do Oeste, localizado em Barreiras.

