São Paulo voltará a receber etapa do WEC em 2024; veja data

Acordo assinado pelo prefeito Ricardo Nunes prevê a realização da etapa pelos próximos cinco anos; prova será a única disputada na América do Sul

JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Prova entrará ao calendário do WEC em 2024, ao lado de etapas tradicionais como as 24 Horas de Le Mans (foto)



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), assinou um acordo com a Le Mans Endurance Management (LMEM) para que a capital paulista volte a sediar uma etapa do FIA WEC por cinco edições. A prova de São Paulo terá duração de seis horas e está marcada para acontecer no dia 16 de julho de 2024, sendo a única prova do calendário da categoria a acontecer na América do Sul. “A realização das 6 Horas de São Paulo, com carros e pilotos que participam da mais tradicional prova do automobilismo mundial, consolida a capital paulista como um dos mais importantes polos de esporte a motor do mundo. A cidade passa ser a única a sediar as três principais categorias homologadas FIA Federação Internacional de Automobilismo. São Paulo é o melhor destino internacional para os apaixonados pela velocidade. O FIA WEC é transmitido para quase 200 países, apresentando ao mundo a capacidade de organização de São Paulo nos maiores eventos internacionais, atraindo turistas e investidores, além de gerar milhares de empregos diretos e indiretos, dinamizando ainda mais a economia paulistana, com a geração de divisas importantes para o Brasil”, afirmou Nunes. Os ingressos para o evento começarão a ser vendidos no dia 1º de outubro de 2023, com preços a partir de R$ 250. Neste fim de semana, acontece a edição deste ano das 24 Horas de Le Mans, um dos maiores eventos esportivos do mundo. Cinco brasileiros estarão na disputa: Felipe Nasr, Luis Felipe Derani, Pietro Fittipaldi, André Negrão e Daniel Serra.