Bahia: Homem flagrado espancando namorada se entrega à polícia

Reprodução / Twitter O caso aconteceu em junho e veio à tona na semana passada, quando as imagens viralizaram nas redes sociais



O homem que espancou mulher no meio da rua se entregou à polícia nesta quarta-feira, 21, em Ilhéus, na Bahia. Carlos Samuel Freitas estava foragido desde o último dia 15. O agressor se apresentou com dois advogados, passou por exames de corpo de delito e aguarda audiência de custódia. Em um vídeo feito por moradores, Samuel é visto discutindo com a então namorada. Quando ela diz que vai denunciá-lo, Samuel desfere vários socos no rosto da mulher. O caso aconteceu em junho e veio à tona na semana passada, quando as imagens viralizaram nas redes sociais.

Após a repercussão, o agressor prestou depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em Ilhéus, e como não houve flagrante, foi liberado. Algumas horas depois, a Justiça decretou a prisão preventiva, mas Samuel não tinha sido localizado. Em nota, a Secretaria de Segurança da Bahia informou que o inquérito policial está em fase de conclusão. Carlos Samuel Freitas já tinha sido preso em flagrante por agredir a mãe, mas foi liberado em seguida pela Justiça. Ele foi alvo de três inquéritos por violência doméstica. Outros sete boletins foram registrados, mas as investigações não avançaram porque as vítimas optaram por não denunciar.

