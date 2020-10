Na Bahia, homem que agrediu mulher com socos no rosto é identificado e está foragido

Carlos Samuel Costa Filho tem 10 registros de polícia, sendo que 5 são por violência doméstica

Reprodução / Twitter O caso ocorreu em 20 de junho, mas veio à tona nesta quarta-feira, 14, quando o vídeo viralizou na internet



A polícia da Bahia procura Carlos Samuel Costa Filho, o homem que foi filmado enquanto espancava uma mulher, no meio da rua, Em Ilhéus. O caso ocorreu em 20 de junho, mas veio à tona nesta quarta-feira, 14, quando o vídeo viralizou na internet. Segundo o coordenador da Sétima Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, delegado Evy Paternostro, o mandado de prisão de Carlos foi acatado pela Justiça nesta quinta-feira, poucas horas depois do acusado ter deixado a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde se apresentou com advogado. Após a decisão, agentes foram até a casa do agressor, mas não o encontraram. Agora, Carlos é considerado foragido.

Apesar de não ter registrado queixa na delegacia, a vítima também foi localizada e ouvida na delegacia da cidade de Uruçuca, onde mora. Nesta quinta, a Polícia Civil da Bahia realizou oitiva com testemunhas. A advogada especialista em Violência Doméstica, Alessandra Nuzzo, explica que, com o vídeo, o caso segue na Justiça. A vítima e Carlos Samuel tiveram um relacionamento entre março e setembro deste ano. Em depoimento, a mulher disse que antes da agressão documentada no vídeo, ele chegou a quebrar o celular dela por ciúmes. Em setembro, o homem a agrediu novamente e ela decidiu terminar a relação. A vítima não chegou a procurar a polícia anteriormente porque tinha esperanças que Carlos mudasse o comportamento. Carlos Samuel Costa Filho tem 10 registros de polícia, sendo que 5 são por violência doméstica. Destes, três viraram ação penal e em um deles, Carlos foi condenado.

*Com informações da repórter Nanny Cox