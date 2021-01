Baleia Rossi lança nesta quarta-feira candidatura à presidência da Câmara

O evento contará com a presença de representantes dos 11 partidos que declararam apoio ao deputado

Alex Ferreira / Câmara dos Deputados O parlamentar se lança ao comando da casa após quase um mês de articulações capitaneadas pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia



O deputado Baleia Rossi, do MDB, vai lançar oficialmente a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados na tarde desta quarta-feira, 06, em cerimônia no Salão Negro do Congresso Nacional. O slogan da campanha será “Câmara livre, democracia viva”. No evento, vão estar representantes dos 11 partidos que declararam apoio a ele: MDB, PT, PSL, PSDB, DEM, Cidadania, PSB, PDT, PCdoB, PV e Rede. Juntas, as bancadas somam mais de 260 deputados. O parlamentar se lança ao comando da casa após quase um mês de articulações capitaneadas pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. O bloco tem adotado um discurso de independência em relação ao governo federal.

Enquanto isso, o principal adversário do emedebista, o deputado Arthur Lira, do PP, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, passou esta terça-feira em campanha pelo Norte do país. Ele se reuniu com governadores e deputados dissidentes do grupo de Baleia, inclusive com membros de partidos de esquerda. Arthur Lira é formalmente apoiado pelo bloco que reúne PL, PP, PSD, Republicanos, Solidariedade, PROS, Patriota, PSC e Avante. Numericamente, ele entra em desvantagem, pois as bancadas somam pouco mais de 180 deputados, mas o deputado confia em um alto número de “traições” no grupo costurado por Rodrigo Maia.

*Com informações do repórter Levy Guimarães