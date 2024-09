Banco Central comunica vazamento de 150 cadastros da Shopee

Em nota, instituição esclareceu que as informações vazadas não são consideradas sensíveis e enfatizou que não utilizará telefone, SMS ou e-mail para comunicar o incidente

O Banco Central informou nesta quinta-feira (19) que houve um vazamento de dados de 150 cadastros feitos na Shopee. Em nota, a instituição esclareceu que as informações vazadas não são consideradas sensíveis. Os dados expostos incluem nome, número de conta, agência, tipo de conta e instituição de relacionamento. Segundo o Banco Central, essas informações não permitem movimentações financeiras ou acesso a contas. A instituição identificou falhas pontuais em seus sistemas e garantiu que as pessoas afetadas serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou Internet Banking. O Banco Central enfatizou que não utilizará telefone, SMS ou e-mail para comunicar o incidente. Todas as medidas necessárias para apurar o ocorrido estão sendo tomadas, e as sanções previstas na regulação vigente serão aplicadas.

O Banco Central destacou seu compromisso com a transparência ao comunicar o evento à sociedade. Mesmo que os dados vazados não permitam acesso a informações financeiras, a instituição considerou importante informar os usuários e a sociedade sobre o incidente. Além disso, o Banco Central reforçou que está trabalhando para fortalecer ainda mais a segurança de seus sistemas e evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.

