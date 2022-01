Banco Central cria sistema para cliente saber se tem dinheiro a receber em bancos

Ferramenta já está em operação e funciona para pessoas físicas e jurídicas; estimativa é que R$ 3,9 bilhões sejam devolvidos a 24 milhões de indivíduos na primeira etapa da ação

Adriano Machado/Reuters Resgate do dinheiro pode ser feito via Pix na conta indicada ou por meio de pagamento ou transferência a ser informado



Uma ferramenta do Banco Central já está em operação e permite que pessoas e empresas consultem se têm valores para receber de bancos e outras instituições financeiras. O serviço pode ser consultado no site do Banco Central, quem for cadastrado no login único do governo federal pode usar os mesmos dados. Ou então é possível fazer um novo cadastro. O resgate do dinheiro pode ser feito via Pix na conta indicada no sistema para bancos e instituições que aderiram a um termo específico junto ao Banco Central ou por meio de pagamento ou transferência a ser informado pela instituição bancária. São cerca de R$ 3,9 bilhões a serem devolvidos para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas na primeira etapa da iniciativa. O Banco Central estima que os clientes tenham R$ 8 bilhões para receber.

*Com informações do repórter Fernando Martins