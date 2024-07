Confiança da indústria no Brasil avança em julho

Indicador subiu para 101,7, três pontos a mais em julho e está no quarto aumento consecutivo

usertrmk/Freepik Uma pesquisa da FGV mostra que o setor da indústria no Brasil está mais confiante com a economia



Uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revela que o setor industrial no Brasil está mais confiante na economia. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu mais de três pontos, alcançando 101,7. Este é o quarto aumento consecutivo do indicador. O economista Stéfano Pacini explica que o resultado positivo foi influenciado por uma melhora no cenário macroeconômico e nos indicadores de trabalho e renda, com mais brasileiros trabalhando e gastando, o que gera maior demanda pelos produtos da indústria. O aumento da renda e o início do ciclo de queda da taxa de juros, juntamente com uma inflação mais controlada, contribuem para um ambiente econômico positivo, segundo Patini. Erick Henrique Carvalho de Souza, diretor comercial de uma empresa de embalagens, destaca que a queda contínua da taxa de juros estimula o consumo, especialmente em setores como o automobilístico e de equipamentos eletroeletrônicos.

Além do Índice de Confiança, outros dois indicadores também apresentaram crescimento: o da situação atual, que chegou a 103,7, e o de expectativas para o futuro, que atingiu 97,6. Ambos estão no melhor patamar desde novembro de 2021, durante a pandemia. Esses números refletem um otimismo crescente no setor industrial, que vê um cenário mais favorável para investimentos e expansão. Especialistas entrevistados afirmam que a indústria vê com otimismo a reforma tributária, que pode simplificar e desburocratizar a economia, enriquecendo o ambiente de negócios.

Publicado por Luisa Cardoso