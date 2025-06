Banco Central lança Pix Automático nesta quarta

Nova funcionalidade estará disponível aos usuários a partir de 16 de junho; principal vantagem da ferramenta é a sua praticidade

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os usuários precisarão autorizar o pagamento apenas uma vez



Banco Central realiza nesta quarta-feira (04), em São Paulo, o evento de lançamento do Pix Automático, com a presença do presidente Gabriel Galípolo. O intuito é oferecer uma alternativa moderna e eficiente ao tradicional débito automático. O Pix Automático promete simplificar o processo de pagamentos recorrentes, beneficiando tanto consumidores quanto empresas. A principal vantagem da ferramenta é a sua praticidade. Os usuários precisarão autorizar o pagamento apenas uma vez, estabelecendo regras importantes como o valor máximo da transação e a possibilidade de uso de linha de crédito.

Após essa autorização inicial, não será necessário realizar novos pagamentos a cada cobrança. As empresas enviarão cobranças ao banco periodicamente, que agendará as transações e notificará os pagadores. No dia do pagamento, o banco efetivará a cobrança de acordo com as regras previamente estabelecidas, garantindo segurança e eficiência. A funcionalidade estará disponível a partir de 16 de junho, mas antes disso, o Banco Central realizará um evento especial para explicar detalhadamente o funcionamento do Pix Automático.