Banco Central libera resgate automático de Valores a Receber a partir desta terça-feira

O Banco Central do Brasil revelou na última segunda-feira (26) uma nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber (SVR), que entrará em vigor desta terça-feira (27). Essa atualização permitirá que os usuários realizem solicitações automáticas para o resgate de valores, eliminando a necessidade de um processo manual para cada pedido. Com essa mudança, os cidadãos poderão simplificar suas solicitações, mantendo as demais opções do sistema. Os valores disponíveis para resgate são aqueles que não foram reclamados por indivíduos ou empresas em instituições financeiras. A nova funcionalidade visa tornar a experiência do usuário mais prática, já que não será mais necessário acessar o sistema com frequência para verificar a existência de valores a serem recuperados. A adesão a esse serviço será opcional.

“A novidade é apenas na forma de solicitar o resgate. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. Todas as demais funcionalidades do sistema continuam iguais”, informou o BC.

De acordo com o BC, a ideia é “facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome”. Segundo a autoridade monetária, a adesão ao serviço é facultativa.

Habilitação via gov.br

Para habilitar a solicitação automática, os usuários precisarão de uma conta gov.br de nível prata ou ouro, além de ter a verificação em duas etapas ativada. Essa funcionalidade será exclusiva para pessoas físicas que possuam uma chave Pix vinculada ao CPF. O crédito dos valores resgatados será realizado diretamente pela instituição financeira na conta do usuário, sem notificações do Banco Central sobre os valores devolvidos.

Vale ressaltar que as instituições que não adotaram o termo de devolução via Pix ainda exigirã o procedimento manual para a solicitação de valores. Essa mudança representa um avanço significativo na forma como os cidadãos podem acessar e recuperar valores que lhes pertencem, tornando o processo mais ágil e eficiente.

“A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave pix do tipo CPF. Quem ainda não possui essa chave deve cadastrá-la junto à sua instituição financeira. As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores oriundos de contas conjuntas”, esclarece o BC.

