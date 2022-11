Bandidos roubam mansão em SP e troca de tiros com a PM causa pânico em escola

Quatro moradores foram rendidos pelos criminosos, que entraram em confronto com a Polícia Militar durante a fuga

Reprodução/Jovem Pan News Polícia Militar prendeu três criminosos envolvidos no crime



Nesta quinta-feira, 10, uma casa de alto padrão na região dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, foi invadida por um um carro branco, que consegue abrir e fechar o portão eletrônico. Segundo a Polícia Militar, na hora haviam quatro pessoas da família no local. Um dos moradores conseguiu sair e chamar a polícia. Dez minutos depois, pelo menos quatro criminosos encapuzados aparecem nas imagens de segurança correndo com celulares, notebooks e um cofre. Eles entram no carro e saem de ré, mas do lado de fora dois agentes da PM já esperavam do lado de fora da residência e abordam os ladrões, que conseguem fugir em alta velocidade. Testemunhas disseram que pelo menos mais quatro criminosos aguardavam na rua e durante a perseguição houve troca de tiros. O barulho dos disparos causou pânico em alunos de uma escola de idiomas próxima ao local. Na fuga, a quadrilha abandonou o carro brando e roubou outros dois veículos. Disparos atingiram o vidro e a lataria dos carros, um dos criminosos ficou ferido e foi socorrido. Outros dois criminosos foram presos e o restante conseguiu fugir.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore