Bar de Santo André é autuado por desrespeitar restrições do Plano SP

Cerca de 65 pessoas estavam no estabelecimento no momento da chegada das autoridades

Reprodução / Jovem Pan O Bar Santo Rock localizado no município de Santo André, na região do ABC não seguiu as regras determinadas pelo governo do estado



A Vigilância Sanitária realizou uma fiscalização de final de ano e autuou um estabelecimento que funcionava irregularmente desrespeitando o plano São Paulo que já está na fase vermelha. O Bar Santo Rock localizado no município de Santo André, na região do ABC não seguiu as regras determinadas pelo governo do estado. A coordenadora de fiscalização da vigilância, Elaine Damico, aponta o cenário que foi visto no interior da casa. “Estava em funcionamento já descumprindo essa determinação. Além disso, no interior, as pessoas aglomeradas, sem obedecer o distanciamento de um metro e meio e várias delas sem utilizar máscara”, relata.

Homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram destacados para acompanhar a operação para garantir o trabalho dos agentes sanitários. O dono do bar, Wagner Cândido indica que leva em consideração o direcionamento da prefeitura de Santo André. “Aqui em Santo André o decreto do prefeito é que os bares podem abrir até às 22 horas“, diz Wagner Cândido. Elaine Damico explica as sanções que o estabelecimento está sujeito.

Leia também Baixada Santista registra movimento de turistas mesmo com medidas de contenção Estado de São Paulo volta à fase vermelha nesta sexta-feira de Natal Shoppings entram na Justiça contra restrições do Governo de SP Mesmo com restrições devido à Covid-19, rodovias de SP registram lentidão na véspera do Natal

“A multa pra as pessoas dentro do estabelecimentos sem máscara, é de R$5 mil por pessoa. E o descumprimento do Plano São Paulo não tem um valor específico, ele está descrito no Código Sanitário que é avaliado pelo risco. Então, em uma pandemia, em uma fase de retrocesso de pandemia, o risco à saúde, o risco de contaminação, tudo isso é determinante para o valor da multa que será dado, que pode ser de acordo com o Código Sanitário de até R$ 270 mil“, explica. Aproximadamente, 65 pessoas estavam na casa no momento da chegada da polícia e vigilância sanitária.

*Com informações do repórter Daniel Lian