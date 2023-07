Bard, o ‘ChatGPT do Google’, é lançado nesta quinta no Brasil

Empresa levou um pouco mais de três meses para treinar o robô no português brasileiro

Fabrice COFFRINI / AFP Bard, inteligência artificial do Google, agora pode ser usada por brasileiros



O Bard, ferramenta de inteligência artificial do Google, foi lançado nesta quinta-feira, 13, no Brasil. O serviço, que funciona como o ChatGPT, é gratuito e chega ao país pouco mais de três meses após ser lançado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nele, há recursos como botão de pesquisa para o serviço de busca e a possibilidade de transformar o conteúdo em um link compartilhável. Além do Brasil, o Bard está disponível a partir desta quinta em 40 idiomas, entre eles árabe, chinês, alemão, hindi e espanhol. A ferramenta de inteligência artificial também foi liberada em 27 países da União Europeia. Em apresentação no Brasil, representantes do Google reafirmaram que o Bard ainda é um projeto experimental e passível de erros. Quando a página da ferramenta é aberta, uma tela de alerta sobre os riscos das respostas aparece. Para experimentar a ferramenta, basta acessar “bard.google.com” pelo navegador do computador ou celular. Depois, é só digitar um comando e explorar. Ao pesquisar por alguma informação, o internauta encontrará, junto à resposta do Bard, um botão de direcionamento para a busca do Google, onde será possível complementar a pesquisa de forma independente, a partir de uma nova aba do navegador.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.