Barroso pede manifestação de Zanin e Dino sobre denúncia de Bolsonaro

Defesa quer que ambos os ministros indicados no terceiro mandato de Lula sejam declarados impedidos de julgar a denúncia da Procuradoria Geral da República sobre suposta trama golpista

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, durante solenidade de abertura do ano judiciário



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luís Roberto Barroso, tomou uma medida importante ao solicitar que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin se manifestem sobre um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro busca que ambos os ministros sejam declarados impedidos de julgar a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre uma suposta trama golpista. A alegação central da defesa é que os ministros não seriam imparciais, devido a envolvimentos anteriores em processos relacionados a Bolsonaro. Flávio Dino, em sua atuação como governador do Maranhão, processou Bolsonaro em 2021, enquanto Cristiano Zanin, no papel de advogado do presidente Lula, também assinou um processo contra o ex-presidente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O pedido da defesa foi formalmente apresentado ao STF, e o Ministro Barroso está em busca de mais informações antes de tomar uma decisão final. A denúncia da PGR, que foi apresentada em 18 de fevereiro, envolve Bolsonaro e outras 33 pessoas, acusadas de tentativa de golpe de estado. Este caso será analisado pela primeira turma do STF, da qual Cristiano Zanin é presidente e Flávio Dino também faz parte. O relator da denúncia é o Ministro Alexandre de Moraes, que terá a responsabilidade de decidir sobre o andamento do julgamento.