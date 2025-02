PRF inicia Operação Carnaval nas rodovias federais

Excesso de velocidade, álcool e ultrapassagens em locais proibidos são as principais preocupações da Polícia Rodoviária Federal durante o feriado; iniciativa pretende reduzir mortes e acidentes nas estradas do Brasil

Anderson Coelho/AFP Durante o Carnaval de 2024, foram registrados 223 acidentes com vítimas e 85 mortes em um período de seis dias, segundo a PRF de SP



Durante o período de Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensifica a fiscalização nas rodovias brasileiras, com o objetivo de coibir práticas perigosas como o consumo de álcool ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos. O diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, destacou que a operação visa reduzir acidentes e mortes nas estradas, garantindo uma presença ostensiva da corporação. A Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo a Arujá, é uma das mais movimentadas do país, com cerca de 450 mil veículos circulando diariamente, o que representa um desafio adicional para a operação.

O superintendente da PRF em São Paulo, Almeida Júnior, ressaltou a redução de mortes na Rodovia Presidente Dutra, com 18 óbitos registrados de janeiro a fevereiro deste ano, em comparação com 36 no mesmo período de 2024. A PRF utiliza tecnologia avançada para identificar pontos críticos e direcionar a fiscalização, o que tem contribuído para a diminuição de vítimas fatais não apenas na Dutra, mas em outras rodovias federais do estado. Além disso, a PRF está atenta a outros crimes comuns durante o Carnaval, como a exploração sexual de crianças e adolescentes.

O diretor nacional de operações da PRF, Marcos Vinícius, explicou que a operação Carnaval é realizada em conjunto com o Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça. A campanha inclui a divulgação do Disque 100, que registrou um aumento de 30% nas denúncias de violações aos direitos humanos no ano passado. Policiais estão realizando campanhas educativas em ônibus, distribuindo panfletos para conscientizar a população sobre a exploração sexual.

Durante o Carnaval de 2024, foram registrados 223 acidentes com vítimas e 85 mortes em um período de seis dias, segundo a PRF de São Paulo. Esses números reforçam a importância das operações de fiscalização e conscientização realizadas pela PRF, que busca não apenas punir infrações, mas também educar os motoristas e a população em geral sobre a importância de comportamentos seguros nas estradas.

