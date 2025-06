Barulho de shows no Parque Villa-Lobos incomoda moradores da região

Residentes do bairro reclamam do excesso de som causado por eventos e apresentações que ultrapassam os limites permitidos por lei

Moradores do entorno do Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, denunciam o barulho excessivo gerado por shows e eventos frequentes no local. Segundo a vizinhança, o som alto, que se estende por horas, especialmente nos fins de semana, desrespeita a legislação, prejudica o descanso e transforma a rotina em um transtorno constante. A rotina de relaxar em casa após um dia de trabalho se tornou impossível para muitos. “Não existe mais tranquilidade aqui no bairro”, afirma a professora universitária Marina Atchabahian. Ela relata que precisa manter as janelas fechadas e, mesmo assim, o ruído atrapalha atividades como trabalhar ou receber amigos. “É uma situação clara de estresse”, completa.

O engenheiro Ricardo Bressiani, que mora em frente ao parque, realizou medições que, segundo ele, comprovam a irregularidade. “O som neste terraço chega a bater 71 decibéis, enquanto o permitido por lei é da ordem de 40. É uma pressão sonora oito vezes maior”, explica. Bressiani destaca que eventos chegam a durar oito horas seguidas, o que considera um desrespeito com a área residencial. Os moradores apontam que a situação se agravou, citando como exemplo as festas juninas, que ocorrem durante cinco finais de semana consecutivos. O transtorno é tanto que atividades simples, como assistir televisão, se tornam inviáveis devido ao som externo.

Como solução, os residentes sugerem que os eventos sejam realizados em uma área do parque mais afastada das residências, próxima à Marginal Pinheiros. Cansados da situação, associações de moradores estão se mobilizando para buscar um acordo com o poder público e a concessionária Reserva Parques, que administra o local, a fim de encontrar uma solução consensual e evitar que o caso seja levado à Justiça.

