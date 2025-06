Kauan, da dupla sertaneja Matheus, cai no palco durante show em Caruaru: ‘Via virar meme’

Incidente ocorreu quando ele perdeu o equilíbrio, mas, com a ajuda de sua equipe, conseguiu se levantar rapidamente e lidou com a situação de forma descontraída

Durante uma apresentação no São João de Caruaru, em Pernambuco, Kauan, de 36 anos, que faz parte da dupla sertaneja com Matheus, sofreu uma queda no palco. “Esse vai virar meme, pode ter certeza! Não precisa ficar com vergonha. Pode rir”, disse em declaração ao público. O incidente ocorreu quando ele perdeu o equilíbrio, mas, com a ajuda de sua equipe, conseguiu se levantar rapidamente e lidou com a situação de forma descontraída. Após o ocorrido, o perfil oficial da dupla nas redes sociais fez uma brincadeira sobre a queda, e Kauan, embora um pouco envergonhado, garantiu que estava bem. Ele compartilhou que já havia enfrentado situações semelhantes em shows anteriores e comentou sobre a queda, que aconteceu perto de máquinas de fogo, o que o deixou um tanto apreensivo.

Apesar de ter sofrido alguns arranhões no braço e na mão, o cantor assegurou que não houve nada sério. Ele destacou que acidentes desse tipo são comuns em apresentações, especialmente em palcos que não são familiares para os artistas. Kauan também mencionou que, apesar do susto, a experiência não o desmotivou e que ele continua a se apresentar com entusiasmo.

