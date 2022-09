Batalha contra inflação ainda não está ganha, afirma presidente do Banco Central

Roberto Campos Neto disse que a instituição ainda persegue a meta de 3% ao ano para o indicador econômica, apesar dele estar acima de 10%

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou nesta segunda-feira, 5, de um evento do jornal Valor Econômico. O chefe da política monetária do Brasil disse que não está nos planos baixar os juros no país e que a batalha contra a inflação ainda não está ganha. Atualmente, a taxa básica de juros está em 13,75% ao ano enquanto a inflação oficial está acumulada em 10,7% em 12 meses. Roberto Campos Neto avalia que aumentar os juros foi fundamental para que o país não entrasse em recessão com a inflação elevada como está. “A gente iniciou um processo de subida, iniciou um processo de subida rápido, consistente. A gente surpreendeu o mercado, em termos de se falar mais forte durante várias reuniões no começo do ciclo, então, como o Brasil tem um pouco mais de indexação inflacionária, como o Brasil tem um histórico de inflação maior, a gente sempre navega evitando cometer o erro de fazer de menos, porque a gente sabe que quando foi feito de menos depois se pagou com uma recessão muito grande”, disse. Campos Neto defendeu as medidas do governo para baixar preços e pontuou que o Banco Central continua atuante para trazer a inflação para dentro da meta, de 3% ano, de acordo com o Conselho Monetário Nacional. “A gente tem uma meta, a gente quer fazer a convergência da meta, a gente entende que esse sistema é importante, que a estabilidade de preço é importante para a decisão de investimentos de longo prazo. A mensagem que continua valendo hoje é a mensagem do último Copom, em que a gente disse que analisaria um possível ajuste final. Então, a gente tem dito também que é importante passar a mensagem de perseverança, a gente usa isso na ata, na linguagem economista, como estar vigilante. A gente não acha que a batalha está ganha, não acha que é para comemorar”, finalizou.

*Com informações da repórter Carolina Abelin