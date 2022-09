Mês de agosto tem uma vítima de bala perdida a cada três dias no Rio de Janeiro

Informação é da plataforma Fogo Cruzado, que faz o levantamento da situação da violência em algumas regiões brasileiras

Ed JONES / AFP Moradores da Grande Rio temem a situação, mas habitantes de outras partes do Estado também vivem amedrontados



Balas perdidas continuam sendo uma grande preocupação para moradores do Rio de Janeiro e até mesmo do interior do Estado. Somente no mês de agosto de 2022, 11 pessoas foram vítimas delas na região metropolitana, sustentando uma média de uma vítima a cada três dias. Entre as vítimas, duas morreram e nove ficaram feridas. As ações da polícia são responsáveis por sete das pessoas atingidas por balas perdidas. Os dados são da plataforma Fogo Cruzado. O mesmo número foi registrado também em agosto de 2021. Uma das vítimas fatais era um técnico em Farmácia que estava na zona norte da capital. Daniel dos Santos Campello foi atingido dentro de casa por uma bala perdida. Em agosto deste ano, nos 338 tiroteios mapeados pela plataforma, 122, mais de um terço, aconteceram durante ações e operações policiais. Ao todo 196 pessoas foram baleadas na Grande Rio, deixando 81 mortas, em 2022.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga