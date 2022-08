Beneficiado com saidinha do Dia dos Pais, detendo é preso após andar armado em shopping do DF

Homem disse que estava armado por estar jurado de morte; ele já havia sido preso por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo

Jovem Pan News Homem foi abordado pelos policiais enquanto experimentava chinelos em uma loja



Um detento beneficiado pela saidinha do Dia dos Pais, foi preso novamente em um shopping no Distrito Federal. O homem de 29 anos circulava com um revólver pelos corredores do shopping em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Quando entrou no banheiro, um funcionário da limpeza viu a arma de fogo e avisou os seguranças. No momento da intervenção, ele experimentava pares de chinelo e estava acompanhado de três mulheres. Aos policiais, o detido alegou que estava armado por estar jurado de morte. O homem foi conduzido à delegacia, onde foi confirmado que ele foi beneficiado com o saidão do Dia dos Pais. Ele já foi preso outras vezes por crimes como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma e fogo. No DF, 1.988 presos em regime semiaberto foram liberados no saidão e devem retornar aos centros prisionais até as 10h da segunda-feira, 15. Na primeira semana de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para acabar com a saída temporária dos presos. O texto também obriga a realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime. Durante a votação na Câmara, a deputara Érika Kokay defendeu que a saída temporária é um privilégio de condenados que já estão em regime semiaberto e criticou o fim do benefício. “Não estamos falando de quem está no regime fechado. A saída é uma prova. A pessoa já está próxima de cumprir toda sua sentença”, disse Érika.

*Com informações da repórter Iasmin Costa