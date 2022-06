Biden anuncia parceria das Américas para prosperidade econômica

Objetivo é promover a recuperação por meio de acordos comerciais entre os países

EFE/EPA/DAVID SWANSON / POOL Anúncio ocorreu na abertura oficial da 9º edição da Cúpula das Américas



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um plano econômico destinado aos países da América Latina. A iniciativa foi chamada de parceria das Américas para a prosperidade econômica e abrange cinco áreas: mobilizar novos investimentos na região; fortalecer as cadeias de suprimentos do mundo inteiro; promover a descarbonização e a biodiversidade; facilitar o comércio sustentável e inclusivo e também pretende atualizar o chamado contrato social entre governos e sociedades. O foco desse plano é promover a recuperação econômica por meio de acordos comerciais entre os países. O anúncio ocorreu na abertura oficial da 9º edição da Cúpula das Américas, que aconteceu pela primeira vez em Los Angeles, na Califórnia. As oito edições anteriores haviam acontecido em Miami, na Flórida. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do presidente da Câmara, Arthur Lira, de uma expressiva delegação, participa nesta quinta-feira, 9, da Cúpula. Segundo o mandatário, ele terá um encontro bilateral com Biden para discutir ações do futuro no Brasil.

*Com informações do repórter Eliseu Caetano