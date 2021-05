Biden cobra respostas sobre origem do coronavírus na China

Cientistas supõem que o vírus surgiu de um evento de ocorrência natural, como ocorre usualmente com outros tipos de doenças

EFE/EPA/RONALD WITTEK A expectativa é de que o governo americano tenha as respostas em até 90 dias



As agências de inteligência dos Estados Unidos, a pedido do presidente Joe Biden, vão colocar mais esforços para investigar a origem da pandemia de Covid-19. Biden disse que, até o momento, as informações não são suficientes para determinar se o vírus surgiu de causas naturais ou de um acidente de laboratório. A expectativa é de que o governo americano tenha as respostas em até 90 dias. De acordo com a Casa Branca, é possível que haja resistência por parte da China — o que inviabilizaria uma conclusão sobre a origem da doença. O governo de Joe Biden também continuará a pressionar a OMS para expandir a investigação. Cientistas supõem que o vírus surgiu de um evento de ocorrência natural, como ocorre usualmente com outros tipos de vírus que passam de animais para humanos. No entanto, por não terem identificado qual o animal que pode ter espalhado o vírus para humanos, a teoria de algo criado em laboratório não é descartada.

*Com informações do repórter Fernando Martins