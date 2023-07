Tebet anuncia corte de R$ 2,6 bilhões no Ministério da Fazenda

Ministra se reuniu com Fernando Haddad e explicou que corte representa cerca de 30% das despesas discricionárias da Fazenda

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, confirmou nesta quinta-feira, 27, que o governo federal fará um corte de R$ 2,6 bilhões do Ministério da Fazenda. Tebet, inclusive, se reuniu nesta quinta com o responsável pela pasta, o ministro Fernando Haddad. De acordo com a ministra, o corte representa cerca de 30% das despesas discricionárias da Fazenda. “Algumas despesas entraram no novo teto, então tivemos um espaço fiscal menor. Ao invés de tirar de políticas públicas ou perguntar se não vai ter aumento maior nessas políticas, para que possam ganhar um pouco, decidimos tirar dos nossos discricionários”, comentou Tebet. A ministra ainda anunciou aumento de R$ 400 milhões no orçamento dos novos ministérios do governo: da Mulher, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas e Direitos Humanos. Em relação ao arcabouço fiscal, a ideia é que na próxima semana, na volta dor recesso parlamentar, a ministra se reúna com o relator do texto na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado (PP-BA), para discutir a manutenção de uma emenda elaborada pelo Senado e que autoriza despesas condicionadas a inflação do fim de ano. De acordo com Tebet, a medida pode garantir entre R$ 30 mihões e 32 milhões no orçamento de 2024.

