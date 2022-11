BNDES acerta devolução de R$ 45 bilhões ao Tesouro Nacional até o fim de novembro

Devolução faz parte de acordo recém firmado entre o banco e o Ministério da Economia, que prevê a devolução e R$ 69 bilhões até o fim de 2023

Arquivo/Agência Brasil O banco já pagou em forma de dividendos e de devoluções mais de R$ 300 bilhões ao Tesouro



O BNDES acertou nas últimas horas o pagamento de um passivo bilionário com o Tesouro Nacional: R$ 45 bilhões. Recentemente foi firmado um acordo entre o banco de formento e o Ministério da Economia para a devolução de mais R$ 69 bilhões, sendo os R$ 45 bilhões nas últimas horas e os outro R$ 24 bilhões até o ano que vem. Se o BNDES estiver com as contas em dia e equilibrado financeira, esse aporte junto ao Tesouro Nacional pode acontecer antes do prazo estabelecido, que se encerra em novembro de 2023. Essa é uma história que tem a ver com medidas adotadas no passado para irrigar recursos no BNDES. O Tesouro Nacional, no governo do PT, captava dinheiro no mercado a juros e mercado e repassava recursos ao BNDES, que, por sua vez, emprestava esse dinheiro com juros subsidiados a época a taxa de juros de longo prazo, a TJLP. O passivo formado com esses repasses somou quase R$ 500 bilhões, sendo que o banco já pagou em forma de dividendos e de devoluções mais de R$ 300 bilhões ao Tesouro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga