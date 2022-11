Com vitória em Nevada, democratas mantêm controle do Senado nos EUA

Em disputa apertada, senadora Catherine Cortez Masto venceu republicano Adam Laxalt e garantiu a 50ª cadeira para o partido de Joe Biden

Anna Moneymaker/ Getty Images North America/AFP Senadora Catherine Cortez Masto venceu o republicano Adam Laxalt em Nevada



Com uma vitória apertada em Nevada, os democratas manterão o controle do Senado nos Estados Unidos. De acordo com o resultado divulgado pela Associatede Press, com 98% das urnas apuradas, a senadora democrata Catherine Cortez Masto seguirá no seu cargo após derrotar o candidato republicano Adam Laxalt. Com esse resultado, o partido do presidente Joe Biden garante a 50ª cadeira, contra 49 dos republicanos. A vaga na Geórgia ainda está em aberto – o segundo turno será disputado no próximo mês. Mesmo que o partido Republicano vença no Estado e iguale o número de cadeira dos democratas, a vice-presidente Kamala Harris, que é democrata, tem o voto de minerva em caso de empate nas votações legislativas. Como a Jovem Pan mostrou, outra vitória importante para os democratas ocorreu no Arizona, onde, na sexta-feira, 11, o ex-astronauta Mark Kelly derrotou seu rival republicano Blake Masters. Ele foi eleito pela primeira vez há dois anos para cumprir o restante do mandato no Senado de John McCain, que havia falecido.

As eleições de meio de mandato, conhecidas como “midterms”, escolhem os representantes do Congresso americano, formado pela Câmara dos Representantes e o Senado. Os deputados decidem quais leis são votadas, enquanto os senadores podem bloqueá-las ou aprová-las, além de confirmar nomeações feitas pelo presidente. O desempenho dos democratas no Senado fortalece o presidente Joe Biden, que tem enfrentado dificuldade desde o início de seu governo, em 2020. Apesar do resultado favorável entre os senadores, ainda há a possibilidade de os republicanos conquistarem uma pequena maioria na Câmara, o que deve se tornar um obstáculo para Biden.