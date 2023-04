BNDES amplia programa de crédito para micro e pequenas empresas

Objetivo do banco de fomento é ‘democratizar’ o acesso aos recursos, alcançando mais empresários

Arquivo/Agência Brasil Aporte do BNDES será feito no Programa Emergencial de Acesso a Crédito, criado em 2020



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira, 17, a injeção de mais R$ 1,750 bilhão no bem-sucedido Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI Peac), voltado para micro, pequenas e médias empresas. O programa foi criado em 2020 para ajudar essas empresas a passar pela pandemia da Covid-19 e oferece uma espécie de complementação de crédito para instituições financeiras. Os recursos vão ficar disponíveis para 46 instituições financeiras que atuam no Brasil, com potencial de alavancagem de até R$ 21 bilhões, segundo o BNDES. A garantia permite que as empresas de micro, médio e pequeno porte possam continuar tomando crédito. Quando foi criado, o orçamento do FGI Peac era de R$ 20 bilhões, tendo garantido empréstimos, segundo o BNDES, de R$ 115 bilhões a 137 mil empresas de pequeno porte. Também segundo o banco, os microempreendedores individuais, as micro, pequenas e médias empresas, juntas, empregam três milhões de pessoas no Brasil. O valor médio dos empréstimos é de R$ 665 mil, mas em 2023 o valor máximo diminui de R$ 10 milhões para R$ 5 milhões, e o valor mínimo será de R$ 5 mil. O objetivo da mudança é aumentar o número de empresas beneficiadas, criando uma espécie de “democratização do crédito”, de acordo com o banco do fomento.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga