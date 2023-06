BNDES deve lançar linha de crédito para produção de ônibus elétricos

Projeto avançou durante reunião entre o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o presidente do banco na última sexta-feira, 16; tema deve virar objeto de disputa entre o psolista e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na eleição municipal

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve lançar uma linha de crédito para a produção de ônibus elétricos. Projeto avançou durante reunião entre o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o presidente do banco, Aloizio Mercadante, na última sexta-feira, 16. Será criado um grupo de trabalho para formatar o projeto voltado a empresas interessadas em produzir ônibus elétricos no Brasil utilizando componentes nacionais. A transição para veículos de energia limpa busca reduzir a emissão de carbono e garantir ainda a diminuição da poluição sonora. O tema deve virar objeto de disputa entre o deputado do PSOL e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na eleição municipal do ano que vem, já que o emedebista prevê, em seu plano de governo, a adoção de ônibus elétricos em 20% da frota municipal até o fim do ano que vem. Por isso, Boulos, que conta com o apoio declarado do presidente Lula (PT) para o comando da Prefeitura de São Paulo, tenta assumir o protagonismo nesta pauta.

A linha de crédito vai se juntar ao pacote já anunciado neste mês pelo BNDES de R$ 5 bilhões de reais para projetos sustentáveis destinados à COP30, que deve reunir 50 mil pessoas, em 2025, na capital do Pará. Os recursos serão usados para infraestrutura e iniciativas de bioeconomia, além de permitir a troca de toda a frota de transporte coletivo urbano da cidade para o evento. A estratégia de transição dos combustíveis fósseis para uma economia de baixo carbono faz parte de mais uma etapa do que o Poder Executivo chama de movimento de reindustrialização do país. Também neste mês, Lula participou da inauguração de uma linha de produção de uma empresa nacional para quase 2 mil ônibus elétricos por ano, em São Bernardo do Campo.