Ricardo Nunes estuda zerar tarifa de ônibus em São Paulo

Prefeito da capital afirmou que estudo será feito para averiguar possibilidades financeiras e jurídicas para viabilizar o projeto, que tem como objetivo incentivar o uso do transporte público

Helena Degreas/Jovem Pan Em São Paulo, a tarifa custa R$ 4,40 e o espaço destinado aos ônibus é limitado



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aguarda um estudo que foi solicitado à SPTrans sobre a viabilidade de a capital implantar tarifa zero no ônibus municipal, ou seja, tarifa gratuita. É uma análise jurídica e financeira bastante complexa e que não deve ficar pronta até o fim do ano. “Estamos contratando instituições e empresas de auditoria para fazer o estudo. É um negócio muito complexo. A cidade de São Paulo tem mais de 13 mil ônibus, custa mais de R$ 10 bilhões todo o sistema na cidade. Tem que ser muito bem pensado e elaborado”, afirmou Nunes. Hoje, a tarifa de ônibus em São Paulo é de R$ 4,40. A operação tem custo anual de cerca de R$ 10 bilhões, sendo que entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões são subsidiados pela prefeitura. Uma das possibilidades levantadas para financiar a tarifa zero seria usar o crédito que as empresas pagam para o trabalhador no transporte. “Como é que a gente levanta e faz uma ação daquelas pessoas que então trabalhando aonde, pela legislação, é o empregador que deve pagar uma grane parte de seu transporte. 6% do valor do salário é arcado pelo trabalhador. O restante é arcado pela empresa empregadora. É para a gente poder entender como podemos usar isso ou não”, afirmou. Nunes justificou a medida como forma de incentivar cada vez mais o uso do transporte coletivo ao invés do uso de transportes pessoais, como carro. Hoje, da frota de 13.806 ônibus, apenas 219 são não-poluentes. A promessa da administração é de que até 2024, a capital terá 2.600 ônibus elétricos.

*Com informações da repórter Carolina Abelin