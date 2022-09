BNDES estuda cronograma para devolver R$ 90 bilhões ao Tesouro

Tribunal de Contas da União (TCU) determinou uma rápida devolução de empréstimos feitos no passado

Agência Brasil Fachada do BNDES



Depois de o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar uma rápida devolução ao Tesouro Nacional de empréstimos feitos no passado, nos governos do PT, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), a instituição informou que vai buscar um cronograma com o Ministério da Economia para o pagamento desse passivo. O BNDES informou que esse cronograma vai levar em conta a solidez, liquidez, governança e capital da instituição de forma a não haver exposição do banco. Em governos passados o Tesouro Nacional captava recursos no mercado e repassava as verbas ao BNDES, que por sua vez fazia empréstimos a juros mais baixos. Os repasses chegaram a quase R$ 500 bilhões de reais em várias tranches para a instituição de fomento. No entanto, o TCU julgou este processo irregular. O BNDES devolveu até agora mais de R$ 630 bilhões de reais, considerando repasses feitos pelo Tesouro, juros e R$ 30 bilhões só no período de 2022.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga