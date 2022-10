BNDES vai financiar venda de jatos da Embraer para companhia americana

Seis aeronave modelo E-175 foram negociadas pela Embraer com a empresa norte-americana Skywest

Arquivo/Agência Brasil Aeronaves serão entregues até o fim de novembro deste ano



O BNDES está financiando a exportação de seis aviões da Embraer, modelo E175, para a empresa norte-americana Skywest, líder global no segmento de aviação regional. O financiamento é na ordem de R$ 670 milhões, representando 80% do valor total da operação. Os outros 20% foram adquiridos através de financiamentos privados da própria Skywest, As aeronaves serão entregue até novembro deste ano, sendo que duas delas já estão com a empresa. O BNDES tem uma longa parceria com a Embraer e com a Skywest. O apoio à exportação de aeronaves da Embraer data de 1997. Nesses 25 anos, o BNDES já financiou mais de 1,2 mil aeronaves da fabricante, o que resultou num total de US$ 25 bilhões. Desta vez, a operação é diferente, já que o seguro é feito por operadoras privadas, sem o uso do Fundo de Garantia ao Exportador (FGE).

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga